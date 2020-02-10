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Факти / Україна

Коронавірус на Diamond Princess: в якому стані заражений українець

Посольство України в Японії повідомило про стан здоров’я інфікованого українця з круїзного лайнера Diamond Princess.

У Японії офіційно оголосили про один випадок зараження серед українців.

Наразі інфікований чоловік знаходиться під наглядом лікарів у госпіталі.

Читайте: Це може бути лише верхівка айсберга – глава ВООЗ про розповсюдження коронавірусу

Дипломати зазначили, що українець почувається добре і не має видимих ознак симптому. Також він забезпечений усім необхідним.

Раніше Факти ICTV писали, що кількість хворих новим типом коронавірусу на круїзному лайнері Diamond Princess зросла на 66 людей.

Джерело: УНІАН

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