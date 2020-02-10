Пристойний рівень: Малюська без попередження приїхав з перевіркою в колонію

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про свій візит в Івано-Франківську установу виконання покарань №12.

За його словами, колонія має “досить пристойний рівень”.

– Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелося відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу – відсутні змішувачі, шланги для душу, потече з труби, за те й дякувати, – сказав він.

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Малюська зазначив, що засуджені довічно перебувають “у більш-менш пристойних умовах”.

Також він розповів, що в колонії є стандартне харчування.

– Харчування стандартно не дуже, але точно є, – сказав він.





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