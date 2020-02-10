Українські заробітчани або туристи у Польщі зможуть до 30 квітня 2020 року переказувати гроші до України через мобільний додаток My Ria без комісії.

У додатку My Ria, який доступний в AppStore і Play Market, потрібно зареєструватися і зробити транзакцію.

Для відправлення переказу потрібно відсканувати штрих-код у найближчому з 8 тис. банкоматів Euronet і оплатити транзакцію картою або готівкою.

Гроші будуть доступними для зарахування у Privat24 за кілька хвилин. Також кошти можна отримати у терміналах самообслуговування, банкоматах і відділеннях Приватбанку.

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При цьому отримувати перекази Ria з Польщі можна як у євро, так і в доларах США.

Нагадаємо, у Приватбанку розповіли про новий вид шахрайства у соцмережах і месенджерах.

Джерело: Приватбанк