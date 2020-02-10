PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Розсилка електронних повісток через Дію – фейк

Електронні повістки для призовників через додаток Дія розсилатися не будуть.

Про це повідомили розробники веб-порталу електронних послуг.

– Електронної повістки немає і вона не буде впроваджена в Дію. У нас ще дуже багато довідок і послуг, які потрібно оцифрувати, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Як користуватися додатком Дія – покрокова інструкція

Нагадаємо, презентація додатку Дія пройшла 6 лютого у Києві.

На ній Володимир Зеленський розповів, що планує запровадити для українців можливість голосувати на виборах за допомогою смартфона та інтернету.

Станом на 20.30 6 лютого в додатку Дія успішно авторизувалися 310 031 користувачів.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка