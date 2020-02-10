Розсилка електронних повісток через Дію – фейк

Електронні повістки для призовників через додаток Дія розсилатися не будуть.

Про це повідомили розробники веб-порталу електронних послуг.

– Електронної повістки немає і вона не буде впроваджена в Дію. У нас ще дуже багато довідок і послуг, які потрібно оцифрувати, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, презентація додатку Дія пройшла 6 лютого у Києві.

На ній Володимир Зеленський розповів, що планує запровадити для українців можливість голосувати на виборах за допомогою смартфона та інтернету.

Станом на 20.30 6 лютого в додатку Дія успішно авторизувалися 310 031 користувачів.