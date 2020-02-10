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Факти / Україна / Політика

Слова про Зеленського вирвали з контексту – Гончарук про аудіозаписи

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його висловлювання про президента Володимира Зеленського вирвали з контексту.

За словами прем’єр-міністра, він не давав оцінку знанням президента на оприлюднених аудіозаписах.

– Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій ми презентуватимемо певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія, – сказав Гончарук.

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Він додав, що вважає Зеленського хорошим менеджером і мудрою людиною.

І саме таку оцінку він поширює абсолютно у всіх аудиторіях.

До слова, 17 січня Володимир Зеленський дав правоохоронним органам два тижні на те, щоб встановити усіх причетних до запису розмов під час зустрічі Олексія Гончарука, міністрів і представників НБУ.

Джерело: Українська правда

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