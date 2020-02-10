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Факти / Україна

У пошуках компромісу – Гончарук розповів чи зменшаться премії у Нафтогазі

Кабмін звернувся до наглядової ради Нафтогазу з проханням не виплачувати премії керівництву компанії, поки уряд не ухвалить компромісне рішення.

– Уряд звернувся до наглядової ради Нафтогазу з листом і ми попросили їх утриматися поки що від якихось дій, спрямованих на виплату цих величезних премій, для того, щоб провести з ними консультацію. У цьому місяці вони збираються на засідання наглядової ради. Я розраховую, що до цього у нас відбудеться зустріч, і я думаю, що ми спробуємо знайти якесь компромісне рішення, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Читайте: Зарплата урядовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні – Гончарук

За словами прем’єра, премії передбачені трудовими контрактами, які підписувалися ще 5 років тому.

У свою чергу глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв запропонував приватизувати Нафтогаз, щоб закінчити дискусії про виплату зарплат.

Джерело: Українська правда

Фото: Урядовий портал

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