У пошуках компромісу – Гончарук розповів чи зменшаться премії у Нафтогазі

Кабмін звернувся до наглядової ради Нафтогазу з проханням не виплачувати премії керівництву компанії, поки уряд не ухвалить компромісне рішення.

– Уряд звернувся до наглядової ради Нафтогазу з листом і ми попросили їх утриматися поки що від якихось дій, спрямованих на виплату цих величезних премій, для того, щоб провести з ними консультацію. У цьому місяці вони збираються на засідання наглядової ради. Я розраховую, що до цього у нас відбудеться зустріч, і я думаю, що ми спробуємо знайти якесь компромісне рішення, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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За словами прем’єра, премії передбачені трудовими контрактами, які підписувалися ще 5 років тому.

У свою чергу глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв запропонував приватизувати Нафтогаз, щоб закінчити дискусії про виплату зарплат.