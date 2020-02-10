Wizz Air запропонували запустити рейси по Україні

Міністерство інфраструктури запропонувало угорській компанії Wizz Air вийти на український ринок внутрішніх авіаперевезень.

Під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія із засновником і головним виконавчим директором авіакомпанії Wizz Air Джозефом Вараді сторони обговорили результати роботи компанії в Україні.

Джозеф Вараді зазначив, що авіакомпанія готова до конструктивного діалогу та планує бути присутньою на українському ринку.

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Наразі Wizz Air виконує регулярні міжнародні рейси до 13 країн. Це є найбільша мережа маршрутів серед іноземних перевізників.

Раніше Факти ICTV писали, що Wizz Air запускає шість маршрутів до Європи із Запоріжжя.