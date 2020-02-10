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Факти / Україна

Wizz Air запропонували запустити рейси по Україні

Міністерство інфраструктури запропонувало угорській компанії Wizz Air вийти на український ринок внутрішніх авіаперевезень.

Під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія із засновником і головним виконавчим директором авіакомпанії Wizz Air Джозефом Вараді сторони обговорили результати роботи компанії в Україні.

Джозеф Вараді зазначив, що авіакомпанія готова до конструктивного діалогу та планує бути присутньою на українському ринку.

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Наразі Wizz Air виконує регулярні міжнародні рейси до 13 країн. Це є найбільша мережа маршрутів серед іноземних перевізників.

Раніше Факти ICTV писали, що Wizz Air запускає шість маршрутів до Європи із Запоріжжя.

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Dreamstime

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