Wizz Air запропонували запустити рейси по Україні

Міністерство інфраструктури запропонувало угорській компанії Wizz Air вийти на український ринок внутрішніх авіаперевезень.
Під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія із засновником і головним виконавчим директором авіакомпанії Wizz Air Джозефом Вараді сторони обговорили результати роботи компанії в Україні.
Джозеф Вараді зазначив, що авіакомпанія готова до конструктивного діалогу та планує бути присутньою на українському ринку.
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Наразі Wizz Air виконує регулярні міжнародні рейси до 13 країн. Це є найбільша мережа маршрутів серед іноземних перевізників.
Раніше Факти ICTV писали, що Wizz Air запускає шість маршрутів до Європи із Запоріжжя.
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