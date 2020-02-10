КРОК 1. Перевірити, хто може отримати картку
Картка киянина видається за зверненням громадян, які:
- мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та КМДА;
- є внутрішньо переміщеними особами;
- зареєстровані в місті Києві;
- здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України;
- отримують повну загальну середню, професійну та вищу освіту у Києві, а також є батьками (опікунами) дітей, які отримують освіту в Києві.
Якщо ви належите до однієї з цих груп, то ви маєте право оформити Картку киянина.
КРОК 2. Обрати відділення Ощадбанку
Картку киянина за зверненнями громадян реєструє Ощадбанк.
Для того, щоб отримати Картку киянина, необхідно попередньо зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку та звернутись до будь-якого відділення в Києві з паспортом та ідентифікаційним кодом.
Телефон гарячої лінії Ощадбанку: 0-800-210-800
КРОК 3. Зібрати необхідні документи
Для оформлення Картки киянина вам необхідні:
- Паспорт громадянина України або документ, який його замінює.
- Ідентифікаційний код.
- Документи, що підтверджують право на отримання Картки киянина (учнівський чи студентський квиток, довідка з місця роботи тощо).
- Посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (за наявності).
- Довідка переселенця (за необхідності).
КРОК 4. Написати заяву на оформлення картки
З усіма необхідними документами потрібно звернутися до відділенні Ощадбанку та написати заяву на оформлення Картки киянина.
Якщо вона оформлюється вперше, то під час її випуску Ощадбанк передасть копії документів про право на пільгу до управління соціального захисту районної державної адміністрації за місцем реєстрації.
До метрополітену необхідно звернутися особисто. Зробити це можна на станціях метро: Політехнічний інститут, Дорогожичі, Майдан Незалежності та Дарниця.
КРОК 5. Забрати картку
Забрати Картку киянина можна у відділенні Ощадбанку, у якому її оформлювали.
Мешканці Києва, що мають пільги з міського бюджету, отримують картку безкоштовно.
Якщо особо не має пільг, Картка киянина коштуватиме 120 грн/рік.
Термін її виготовлення становить від двох-трьох днів до двох тижнів, залежно від черги.