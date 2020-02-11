Дієві стратегії в кібербезпеці – дата і подробиці конференції в Києві

19 березня 2020 року в Києві відбудеться конференція Дієві стратегії в кібербезпеці, яку можна вважати головною подією у цій сфері в Україні.

Кібербезпека є однією з найбільш актуальних та обговорюваних на всіх рівнях тем сьогодення в Україні та світі.

Кількість кіберзлочинів щорічно стрімко зростає. Глобальний збиток від кіберзлочинності фахівці оцінюють у $6 трлн на рік. Жодна країна, державна установа чи приватна компанія не в змозі самотужки ефективно забезпечити кібербезпеку. Лише через взаємодію та співробітництво можна створити безпечний кіберпростір.

Конференція Дієві стратегії в кібербезпеці – перший крок до співпраці гравців кіберпростору України та світу, створення майданчику для обговорення стратегічних питань у сфері кібербезпеки й обміну досвідом світових і національних експертів.

Головна мета конференції – об’єднати державу, бізнес та академічні кола на базі кращих світових бенчмарків для розвитку екосистеми безпечного кіберпростору в Україні та протидії кіберзлочинам.

Ключові спікери конференції:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Андрій Коболєв, голова правління НАК Нафтогаз України;

Matt LaVigna, CEO, National Cyber Forensic and Training Alliance (NCFTA), США;

John Liau, відповідальний міжрегіональний агент, United States Secret Service, США;

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України;

Carsten Meywirth, голова департаменту кіберзлочинів, Bundeskriminalamt, Німеччина;

Lothar Renner, керуючий директор з кібербезпеки EMEAR, Cisco;

Олексій Янковський, партнер KPMG, керівник практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки.

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Ключові теми конференції:

Ефективні стратегії кібербезпеки;

Дизайн екосистем в кіберпросторі;

Кібербезпека, як ключовий важіль впливу на результати цифрового бізнесу;

Стратегії незалежних кібер-центрів при побудові безпечного кіберпростору;

Тренди та перспективи цифровізації й цифрової трансформації;

Перспективи Executive навчання в сфері кібербезпеки;

Роль та приклади публічно-приватного партнерства.

Більш детально про програму конференції та умови участі за посиланням.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.