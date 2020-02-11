Дієві стратегії в кібербезпеці – дата і подробиці конференції в Києві

19 березня 2020 року в Києві відбудеться конференція Дієві стратегії в кібербезпеці, яку можна вважати головною подією у цій сфері в Україні.
Кібербезпека є однією з найбільш актуальних та обговорюваних на всіх рівнях тем сьогодення в Україні та світі.
Кількість кіберзлочинів щорічно стрімко зростає. Глобальний збиток від кіберзлочинності фахівці оцінюють у $6 трлн на рік. Жодна країна, державна установа чи приватна компанія не в змозі самотужки ефективно забезпечити кібербезпеку. Лише через взаємодію та співробітництво можна створити безпечний кіберпростір.
Конференція Дієві стратегії в кібербезпеці – перший крок до співпраці гравців кіберпростору України та світу, створення майданчику для обговорення стратегічних питань у сфері кібербезпеки й обміну досвідом світових і національних експертів.
Головна мета конференції – об’єднати державу, бізнес та академічні кола на базі кращих світових бенчмарків для розвитку екосистеми безпечного кіберпростору в Україні та протидії кіберзлочинам.
Ключові спікери конференції:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Андрій Коболєв, голова правління НАК Нафтогаз України;
Matt LaVigna, CEO, National Cyber Forensic and Training Alliance (NCFTA), США;
John Liau, відповідальний міжрегіональний агент, United States Secret Service, США;
Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України;
Carsten Meywirth, голова департаменту кіберзлочинів, Bundeskriminalamt, Німеччина;
Lothar Renner, керуючий директор з кібербезпеки EMEAR, Cisco;
Олексій Янковський, партнер KPMG, керівник практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки.
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Ключові теми конференції:
- Ефективні стратегії кібербезпеки;
- Дизайн екосистем в кіберпросторі;
- Кібербезпека, як ключовий важіль впливу на результати цифрового бізнесу;
- Стратегії незалежних кібер-центрів при побудові безпечного кіберпростору;
- Тренди та перспективи цифровізації й цифрової трансформації;
- Перспективи Executive навчання в сфері кібербезпеки;
- Роль та приклади публічно-приватного партнерства.
Більш детально про програму конференції та умови участі за посиланням.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.