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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня зміцнюється: курс валют на 11 лютого

Нацбанк зміцнив курс гривні, згідно з яким долар і євро здешевшали.

Долар США здешевшав на 2 копійки і коштує 24,51 грн.

Євро здешевшав на 5 копійок і його вартість становить 26,85 грн.

Читайте: Яким буде курс долара у лютому: прогноз аналітиків

Курс валют на 11.02.2020 від НБУ:

  • $1 – 24,51 грн;
  • €1 – 26,85 грн;
  • 1 злотий – 6,3071 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8471 грн.

До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році.

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