Із хлібом-сіллю не зустрічатимуть: Зеленський про відновлення відносин з РФ

Президент України Володимир Зеленський не може сказати, скільки потрібно часу для відновлення теплих відносин між країнами після вторгнення Росії в Україну.
За його словами, найскладніше буде пробачити Росію нинішньому поколінню українських громадян.
– Я думаю, що для багатьох людей у країні це неможливо. Тут знову питання поколінь. Для майбутніх поколінь, може, і можливо. Напевно, – сказав Зеленський.
Глава держави вважає, що після повернення окупованих територій росіян все одно не зустрічатимуть із хлібом-сіллю в Україні, але прагматичні економічні відносини можливі.
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– Але якщо вони будуть приїжджати, коли у нас мир, якщо вони приїдуть, наприклад, до Трускавця, то їм скажуть, окей, заплати гроші, живи, будь ласка, лікуйся, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що тільки Росія відповідальна за виведення військ з окупованої території Донбасу.