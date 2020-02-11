Погода в Україні на сьогодні, 11 лютого 2020

На сході пройде сніг, температура вночі до -4°, вдень до +1°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі. Вночі температура до -2°, вдень до +8°.
На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до -2°, удень до +7°.
У північних областях зливи. Температура вночі до 0°, вдень до +6°. У центрі пройдуть дощі і мокрий сніг, температура вночі до -4°, удень до +5°.
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11 лютого в Києві пройде дощ, температура вдень до +6°.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.
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