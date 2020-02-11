Премія PinchukArtCentre: хто з 20 сучасних українських художників її отримає

Виставка 20 номінантів шостого конкурсу на здобуття премії PinchukArtCentre – це новий погляд на наше сьогодення постмайданної генерації українських митців.

Більш художньо а часом і трагікомічно через мистецтво вони дають глядачу відчути, як нестримна жорстокість з часом неминуче стає частиною минулого.

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Робота митців із Харкова Бешкетник про зовсім недалеке минуле сучасної України. Це історія підліткового бандформування, так званих Бігунів, які наводили жах на Кривий Ріг у 1980-90-х роках.

Війна на Донбасі проходить через свідомість всіх українців. Павло Гражданський у своїх роботах говорить про мілітаризацію населення, яка стала рефлексією на щоденні бої та обстріли.

Інсталяція Анни Щербини теж про війну, її стіна розмальована вугіллям. Це чорно-білий пейзаж збірного образу прифронтового села. Чотири роки художниця досліджувала фронтовий Донбас.

Наймолодшому з митців лише 23 роки. Для того щоб художники змогли втілити свої масштабні та неймовірні проекти PinchukArtCentre взяв на себе фінансові витрати на роботи.

Це нова генерація, котра представляє пул ідей, поглядів та дотиків до різних тематик, котрі досить радикально відрізняються від попередніх поколінь.

Покоління Y сучасного українського мистецтва – це не байдужі митці, а певним чином громадські активісти, які реагують на всі суспільні процеси. Їх об’єднують активні рефлексії на соціальну проблематику.

Переможців поважне журі визначить у березні. Володар головної премії отримає 250 тис. грн. Також його робота буде представлена у рамках персональної виставки PinchukArtCentre на венеційському Бієнале.

Переможець автоматично увійде до шорт-листа Future Generation Art Prize, міжнародної премії для молодих художників, заснованої Фондом Віктора Пінчука. Торішня її переможниця литовка Емілія Шкарнуліте цього тижня представила у PinchukArtCentre свою персональну виставку.

Потужна відеоінсталяція Емілії зроблена за допомогою засобів та матеріалів сучасної науки. Вона поєднує археологію, конструкції атомних електростанцій та підводне життя на надзвичайно низьких глибинах.

Художниця досліджує тему видобутку копалин на великих глибинах океану, що може закінчитися екологічною катастрофою.

Вже від 9 лютого у PinchukArtCentre абсолютно безкоштовно можна побачити унікальні твори Емілії та двадцяти молодих українських митців.

Нагадаємо, у Києві відкрили виставку художниці Наталі Мкртчян.