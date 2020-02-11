Стрілянина в Мукачеві: керівництво поліції відсторонено

Керівництво поліції Мукачева відсторонили від обов’язків після стрілянини.
За словами начальника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Олександр Кандідайло зараз тривають чотири службові перевірки.
Керівник поліції Мукачева Михайло Петрищев пішов на пенсію, а на його місце призначений новий виконуючий обов’язки.
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Керівництво Мукачівського міського відділення також відсторонене.
Кандідайло зазначив, що нове керівництво не пов’язане з місцевим формуванням.
Нагадаємо, стрілянина в Мукачеві сталася вранці 7 лютого в районі вулиці Сєченова.
Очевидці повідомили в поліцію, що чули постріли та бачили, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік одне одного, після чого два позашляховики поїхали в невідомому напрямку.
Джерело: Mukachevo.net