Циклон Petra та +11º. Як перепади температур впливають на здоров’я

Початок тижня, в Україні лютим і не пахне. Рекордні +11 подекуди 15 градусів тепла, під Києвом прокинулися кліщі та навіть розцвіли проліски.

Ситуація змінилась буквально за одну ніч. Циклон Petra лютує в Україні з середини тижня. Сотні знеструмлених населених пунктів, перевернуті вантажівки та авто у кюветах, повалені дерева. У Карпатах небезпека сходження лавин. Там за добу випало півметра снігу.

У Херсоні через потужний вітер та заметіль зупинив роботу міжнародний аеропорт і заборонили рух вантажівок.

Кліматичних змін не уникнути, запевняє народний синоптик Леонід Горбань. Він розраховує прогноз погоди понад 60 років, і дуже рідко помиляється, але каже, ця зима для нього виявилась геть непередбачуваною.

Губляться у передбаченнях не лише синоптики, а й тварини. День бабака цього року став таким же нестандартним, як і погода.

Аномалії впливають і на дику природу. У заповіднику Асканія Нова бізони вперше після завезення в Україну змінили час народження потомства. Раніше вони це робили у травні, а цьогоріч – дев’ятеро бізонят побачили світ у грудні, який не надто відрізнився від весняних місяців.

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Не відлетіли у теплі краї сотня сірих журавлів. А у місцевому дендропарку розцвіли підсніжники та калина.

Такими темпами в Україні за 10-20 років клімат буде як у Греції, – кажуть синоптики. Вода висихатиме, річки мілішатимуть, ґрунти спустелюватимуться.

В Антарктиді зареєстровано рекордну температуру + 18. США накрили потужні зимові шторми. Скасовано 600 авіарейсів.

У Британії вже другий день вирує руйнівний шторм Кіара. В Австралії на зміну безпрецедентним пожежам – прийшов тропічний циклон Деміен, який затоплює міста і блискавками спалює дерева та домівки.

На такі різкі перепади погоди реагує все живе. Люди – не виняток. Диспетчерська станції швидкої допомоги. Тут робота не припиняється за жодних погодних умов. Та в період міжсезоння телефонні дроти лікарів-консультантів обриваються.

А як ця коротка зима вплине на врожай? З початку поля потерпали від теплої та безсніжної зими. В тім зараз коли вдарили морози є імовірність того, що врожай може замерзнути.

Але плюсів у опадах все ж таки більше. Сніг зволожить землю. Набагато гірше буде, якщо до кінця зими продовжаться коливання, тоді ми можемо втратити більшу частину врожаю.

Факти ICTV раніше писали про те, що через шторм Зіара в Європі загинули шестеро людей, є поранені.