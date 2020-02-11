В Україні перевіряють п’ятьох людей з підозрою на коронавірус – Скалецька

За підозрою на зараження новим типом коронавірусу перевіряють п’ятьох громадян України.

За словами міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, перевіряють трьох українців, які повернулися з Китаю і звернулися за допомогою до лікарів.

Також на наявність коронавірусу тестують двох громадян, які були в контакті із зазначеними особами.

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Скалецька додала, що в Україні не спостерігається дефіцит захисних медичних масок. Їх випускають чотири підприємства, які готові поставити медвироби в необхідних обсягах.

Міністерство охорони здоров’я звернулося до місцевих органів влади щодо посилення роботи з комунальними аптеками, щоб забезпечити необхідний обсяг захисних масок.

До слова, з круїзного лайнера Diamond Princess, на якому спостерігається спалах нового типу коронавірусу, почали евакуювати людей похилого віку з хронічними захворюваннями.