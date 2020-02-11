Вітренко пропонує поділити премію за перемогу над Газпромом між українцями

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в середині січня запропонував поділити його премію за перемогу в Стокгольмському арбітражі над Газпромом порівну між усіма українцями. Але через затримання з її виплатою він має намір звернутися в правоохоронні органи.

– За умовами трудового договору, роботодавець повинен був виплатити 50% премії 30 грудня 2019 року, але це досі не було зроблено. Очевидно, що ні Нафтогаз, ні Кабмін не має права переглянути розмір моєї премії, не порушивши таким чином трудовий договір, – зазначив він в оприлюдненій заяві.

Юрій Вітренко вважає справедливим поділити не тільки премію, а й весь виграш у Стокгольмському арбітражі, який, за його розрахунками, склав $10,1 млрд, по близько 6 тис. грн на кожного українця, обмеживши таким чином витрати на енергоефективність.

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Юрій Вітренко також зазначив, що йому відомо про плани, відповідно до яких, цими грошима розпоряджатимуться політики і чиновники.

Нагадаємо, у травні 2018 року Наглядова рада Нафтогазу преміювала 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їхній внесок в перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Але президент Володимир Зеленський в середині січня визнав неправильними високі премії і попросив прем’єр-міністра Олексія Гончарука знайти вихід із ситуації.

Раніше глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв запропонував закрити дискусію про високі зарплати продажем Нафтогазу.