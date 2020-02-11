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Факти / Україна / Політика

Звільнення Богдана не впливає на політичний курс України – ОП

11 лютого Офіс президента України очолює Андрій Єрмак, попередній керівник ОП Андрій Богдан подав у відставку.

– Зміна керівника ОП жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду – важливі реформи, й саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського, – наголосили в ОП.

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Офіс Президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з довіреною йому відповідальністю.

Нагадаємо, глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявляє, що наслідком звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента України і призначення на його місце радника Зеленського Андрія Єрмака буде те, що зовнішній політиці приділятимуть більше уваги.

Джерело: Офіс президента

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