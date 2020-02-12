4G-зв’язок на перших станціях метро Києва запрацює уже навесні – КМДА

12 лютого у КМДА відбулась зустріч, на якій обговорювався процес підготовки до запуску 4G-зв’язок на перших станціях київського метрополітену.

Були присутні представники Міністерства цифрової трансформації, Верховної Ради та операторів мобільного зв’язку.

За оцінкою радника київського міського голови Максима Бахматова, 4G-зв’язок на перших станціях столичного метро з’явиться, ймовірно, уже цієї весни.

– Впровадження 4G-зв’язку у метро – це питання національного масштабу. Закон потрібно виконувати. Якщо об’єднати зусилля всіх учасників цього процесу, проект буде втілено вже у березні 2020 року, – заявив Бахматов.

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За його словами, необхідні технічні аспекти з метрополітеном і операторами вже погоджено.

Першими локаціями, де запрацює 4G-зв’язок, будуть станції Академмістечко, Житомирська, Святошин, Сирець, Дорогожичі, Героїв Дніпра, Мінська та Оболонь.

На решті станцій та в усіх тунелях зв’язок варто очікувати на початку 2021 року.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що до 2024 року 4G-інтернет покриє 95% населених пунктів. Про це говорив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.