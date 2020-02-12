Діалог про майбутнє: українців запрошують на зустріч у Вашингтон

Українська делегація з робочим візитом 2-5 березня відвідає Вашингтон (США). Там вона в межах зустрічі Діалог про майбутнє: Україна-США зустрінеться з конгресменами, радниками президента Дональда Трампа та інших президентів США, представниками Світового банку, Американської бізнес асоціації, провідними спеціалістами The Wall Street Journal та Репортерів без кордонів.

До участі у такому форматі запрошуються представники політичних кіл, аналітичних центрів, передові аналітики, представники прогресивного українського бізнесу, громадські діячі та всі зацікавлені.

Під час зустрічі учасники обговорюватимуть взаємовідносини між Україною та США, економічну співпрацю країн, розвиток демократії, розвиток громадянського суспільства, російську агресію, підписання Меморандумів про співпрацю та взаємопідтримку.

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Учасники української делегації матимуть можливість зустрітися з сенатором-демократом Бенджаміном Кардіном, колишнім радником із питань комунікацій у Дональда Трампа Майклом Капуто, американським юристом і топ-лобістом Діною Елліс Рочкінд.

На обговореннях буде присутній провідний спеціаліст Світового банку Прасана Лал Дас, віце-президент Американської ради з питань сталого бізнесу Томас Опель, оглядач The Wall Street Journal Алан Каллісон, представники міжнародної організації Репортери без кордонів.

Також відбудеться зустріч з представником офісу Мерсі Каптур, Ольгою Онішко – фахівцем налагодження взаємозв’язків з представниками України і представником офісу Френсіса Руні, Джо Барлетом – керівником відділу міжнародної політики.

Для уточнення подробиць щодо вартості поїздки потрібно звертатися за телефонами: +380 95 436 55 44; +380 44 227 94 20.

Раніше Факти ICTV писали, що зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним поки не планується.