Рух урядовим кварталом Києва значно ускладнено через скупчення маршруток і вантажівок.

Він фактично заблокований перевізниками, які висунули свої вимоги до влади. Також проблеми з рухом спостерігаються на в’їздах до столиці.

Перевізники вимагають звільнити міністра інфраструктури Владислава Криклія, вирішити ситуацію з чергами на кордоні, зважуванням транспортних засобів, нормалізацією дозволів на міжнародні перевезення. Загалом у них 15 вимог, які оприлюднені на сайті Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.







Маршрутки та вантажівки блокують Кабмін: вимоги перевізників і затори у Києві / 2 фотографии

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Ускладнення руху у Києві також спостерігається на проспекті Перемоги поблизу станції метро Політехнічний інститут.

Крім того, тягучка спостерігається на бульварі Тараса Шевченка. Затори утворилися на вулиці Жилянській, Набережному шосе, проспекті Романа Шухевича, Північному мосту.

Ускладнення руху вулицею Хрещатик наразі не спостерігається.

До слова, до КМДА подали звернення з пропозицією щодо перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр.