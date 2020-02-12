PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Маршрутки та вантажівки блокують Кабмін: вимоги перевізників і затори у Києві

Рух урядовим кварталом Києва значно ускладнено через скупчення маршруток і вантажівок.

Він фактично заблокований перевізниками, які висунули свої вимоги до влади. Також проблеми з рухом спостерігаються на в’їздах до столиці.

Перевізники вимагають звільнити міністра інфраструктури Владислава Криклія, вирішити ситуацію з чергами на кордоні, зважуванням транспортних засобів, нормалізацією дозволів на міжнародні перевезення. Загалом у них 15 вимог, які оприлюднені на сайті Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

  • Блокування урядового кварталу
  • Блокування урядового кварталу
Маршрутки та вантажівки блокують Кабмін: вимоги перевізників і затори у Києві / 2 фотографии

Читайте: Дієві стратегії в кібербезпеці – дата і подробиці конференції в Києві

Ускладнення руху у Києві також спостерігається на проспекті Перемоги поблизу станції метро Політехнічний інститут.

Крім того, тягучка спостерігається на бульварі Тараса Шевченка. Затори утворилися на вулиці Жилянській, Набережному шосе, проспекті Романа Шухевича, Північному мосту.

Ускладнення руху вулицею Хрещатик наразі не спостерігається.

Затори у Києві

До слова, до КМДА подали звернення з пропозицією щодо перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр.

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка