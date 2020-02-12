На Харківщині ротвейлер загриз 4-річного хлопчика

На Харківщині собака напав на 4-річну дитину. Від отриманих ушкоджень хлопчик загинув.
– Поліцейські попередньо встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. У цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину.
Бригаді швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, врятувати дитину не вдалося, – зазначають у поліції.
За словами рідних хлопчика, 3-річного собаку родина придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не проявляв.
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Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
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