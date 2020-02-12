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Факти / Україна

Освіта, закупівлі, комуналка: рейтинг прозорості міст України

Покров Дніпропетровської області, Дрогобич Львівської області та Тернопіль стали найпрозорішими містами України у 2019 році.

Рейтинг був складений за 86 індикаторами в 14 сферах. Зокрема, освіта, Комунальна політика, закупівлі тощо Шкала оцінювання – 100 балів.

Найбільше балів набрав Покров – 79,1. Стільки ж отримав Дрогобич. На третьому місці Тернопіль – 76 балів. За ним Маріуполь і Вінниця – 74,6 і 74,2 бала.

Середній рівень прозорості по містах коливається в діапазоні від 23% до 68%.

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Найпрозорішими є кадрові питання. Третій рік поспіль житлова сфера залишається найбільш закритою політикою органів місцевого самоврядування.

Найбільші скачки в рейтингу прозорості за рік зробили Покровськ і Коломия, піднявшись на 67 позицій. Також прорив вийшов у Полтави, Дубно та Мукачево.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна опинилася в середині рейтингу готовності країн світу до боротьби проти епідемій та пандемій.

Джерело: Transparency International Ukraine

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