Пара нелегально перетнула кордон України заради Дня Валентина

В Україні пара незаконно перетнула кордон, щоб бути разом на День всіх закоханих.

На кордоні спіймали 20-річного українця і 15-річну мешканку Польщі, які порушили закон.

– Молодий харків’янин працював за кордоном, де покохав 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких стосунків, тому пара знайшла специфічне рішення проблеми. Оскільки дівчина не мала документів, що дають право на перетинання кордону, молодик запропонував зробити це у незаконний спосіб, – розповідають у Держприкордонслужбі.

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За словами служби, пара хотіла разом провести День святого Валентина.

Мешканку Польщі передадуть місцевим правоохоронцям за угодою про реадмісію, а українець понесе відповідальність за порушення закону.

До слова, до Дня святого Валентина зоопарк у США запропонував назвати таргана ім’ям колишнього.