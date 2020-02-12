Навколо зарплат українських міністрів вже кілька місяців не вщухають суперечки. Все почалось з оприлюднених у грудні цифр, згідно з якими посадовці отримували чималі кошти.

Так, зарплата міністра закордонний справ Вадима Пристайка становила 234 тис. грн на місяць, міністра соцполітики Юлії Соколовської – 217 тис. грн,

Ситуація з суспільним незадоволенням загострилась, коли міністри почали жалітись на свої оклади – міністр юстиції Денис Малюська хотів за свою роботу хоча б 80 тис. грн, міністр економіки Тимофій Милованов скаржився на 31 тис. грн на місяць, міністр освіти Ганна Новосад дивувалась, як на 36 тис. грн можна утримувати дитину.

Згодом одні пояснили, що мали на увазі зовсім не те, а інші знайшли додаткові кошти для існування.

Міністру – п’ять середніх зарплат

У середині січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук мав серйозну розмову з президентом. Серед іншого президент попросив прем’єра запропонувати нову модель нарахування зарплат, яка відповідатиме статусу міністрів і дозволить їм нормально жити.

Однак він наголосив, що з тими, хто хоче отримувати більше грошей, доведеться прощатись, адже “ми не можемо собі сьогодні це дозволити”.

Після цього Гончарук повідомив про нову концепцію розподілу коштів чиновникам, прив’язавши виплати до середньої зарплати в країні.

Так, прем’єр та міністри отримуватимуть п’ять середніх зарплат, а їх заступники – 4,5. Окрім того, премії не будуть перевищувати одного окладу.

У січні – від 12 до 68 тисяч

У січні уряду нараховували зарплати ще за старими правилами. Тож зміни побачимо після оприлюднення зарплат за лютий.

Та навіть попри це, з урахуванням всіх надбавок та премій міністри отримали майже вдвічі менше, ніж у грудні. Найбільше заробив Вадим Пристайко – 68 269 грн. Це обумовлено його частими поїздками за кордон, тому левова частка грошей – за дні відряджень.

Найменше в уряді заробляє міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – 12 721 грн. Це пов’язано з тим, що чиновник не отримав за січень премії.

Скільки заробляють чужі міністри

Порівняно з середніми зарплатами державних службовців за кордом, українські отримують менше. Так, для прикладу, середня місячна зарплата Гончарука – $2 476, водночас прем’єр Польщі отримує $4 814, а віце-президент США – $19 591.

Та у пропорціях до середніх зарплат у цих країнах міністри отримують в середньому у три-чотири рази більше ніж звичайні громадяни.

Як справедливо платити міністрам?

HR-експерт Діана Гранцева переконує, алгоритм системи праці української влади потрібно докорінно змінювати.

– Наявну сьогодні спадщину Радянського Союзу у вигляді премій за ранг і вислугу років потрібно терміново міняти. Єдине, за що можна преміювати – це результати і досягнення.

А фіксована зарплата має формуватись на системі грейдів, яка враховує середній рівень зарплат на ринку.

– Я б робила зріз за рівнем заробітних плат аналогічних позицій, наприклад, в бізнес середовищі, і прив’язувала фіксовану частину до цих показників. Також можна зробити зріз зарплат аналогічних посад в країнах, близьких до нашої з точки зору економічних показників, – говорить експерт.

Окрім того, вона додає – система оплати має бути прив’язаною до цілей, аби розуміти, що держслужбовець отримує свій дохід у разі їх досягнення.

– Без цього незрозуміло, зарплата міністра в 30 тис. грн – це багато чи мало. Якого міністра? Який ККД його діяльності?

Топ-менеджери – не політики

На фоні скандалу з зарплатами міністрів не вщухає ще один – зарплати керівників державних компаній.

У січні, наприклад, у ЗМІ з’явилась інформація про те, що голова Укрпошти отримуватиме у 2020 році 1, 866 млн грн на місяць. Згодом виявилось, що це річна зарплата.

Втім, керівники найбільших компаній, зокрема Нафтогазу, Укрзалізниці, Енергоатома, дійсно заробляють в середньому від 7 до 47 млн грн на рік.

Нагадаємо, керівники державних підприємств отримують оклад, сформований наглядовою радою або ж профільним міністерством, якщо першої у компанії немає.

Та бізнесмени, які йдуть у державний сектор, переконують: вони – не міністри, а тому мають право на конкурентну зарплатню.

Зокрема, виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко наголошує – зарплату політиків порівнювати з середньою зарплатою їх виборців логічно, а от зарплати бізнесменів, які працюють над прибутками держкомпаній, мають залежати від фінансового результату, який вони забезпечують.

– Вони (зарплати, – Ред.) не мають обмежуватися — чим більше вони заробляють для держкомпаній, тим більші мають отримувати зарплати, зокрема з преміями.

Так, чиновник звертається до керівництва компанії з приводу своєї премії за виграш у Стокгольмському арбітражі 2,9 млрд від Газпрому. За його словами, 50% від премії мали виплатити ще у грудні 2019 року. Нагадаємо, керівництво Нафтогазу має отримати 1% від 2,9 млрд, а це $29 млн.

Скільки в Україні заробляють топ-менеджери?

Українська практика показує, що в держкомпаніях топ-менеджери отримують менше, ніж їх колеги на тих самих посадах у приватному секторі.

Наталія Слинько, експерт рекрутингової компанії hh.ua|grc, відзначає – директор приватної компанії в Україні може отримувати $3-5 тис. на місяць, якщо йдеться про середній бізнес, та від $10-12 тис., якщо у компанії мільярдні обороти та десятки тисяч співробітників.

– Специфіка в тому, що різниця між верхнім і нижнім межами зарплатної вилки у вакансіях для одних і тих же фахівців може доходити до декількох десятків тисяч гривень, – пояснює вона.

Зарплата – запобіжник корупції?

Свої зарплати державні діячи захищають – мовляв, так в країні не буде тіньових схем та корупції у владі.

– Зарплати піднімаються до астрономічних, і причиною цього є втрата державою найбільш ефективних інструментів відмивання коштів. Саме тому чиновники змушені вдаватися до прямого привласнення коштів із бюджету у вигляді зарплати, – вважає Сергій Рачинський, експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика.

Та високі зарплати – не панацея від крадіжок та корупції, впевнені експерти. Що робити з тими, хто схильний до махінацій та крадіжок, незважаючи на зарплату? Діана Гранцева переконує – за допомогою спеціальних технік таку “схильність” можна відстежувати на етапі співбесіди.

Так чи інакше, у лютому зарплати міністрів зміняться. Як мінімум, Дмитро Дубілет отримуватиме більше, ніж 12 тис. Деяким іншим урядовцям доведеться дещо урізати свої витрати.

Лілія Ященко