Спалах коронавірусу в Китаї: Укрпошта перестала приймати посилки

Укрпошта перестала приймати посилки з Китаю з 12 лютого через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, які зумовлені спалахом коронавірусу.

У компанії підкреслили, що ніяких заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на перевезення пошти з Китаю не існує.

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Доказів, що свідчать про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано.

– Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені, – зазначили в Укрпошті.

Раніше Факти ICTV писали, що Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ухвалила рішення перенести етап чемпіонату Формули-1 Гран-прі Макао через спалах коронавіруса.