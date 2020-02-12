У Запорізькій області від грипу померло троє людей

Дві пенсіонерки та один підліток у Запорізькій області померли від грипу.

5 лютого у Запоріжжі померла 68-річна жінка.

Діагноз – двобічна пневмонія, легенево-сердцева недостатність, цукровий діабет.

7 лютого померла жінка 69 років;

Діагноз – негоспітальна двостороння вірусно-бактеріальна пневмонія, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, церебральний атеросклероз, стан після перенесеного інсульту.

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10 лютого помер підліток 15 років з Якимівки.

Діагноз – гостра легенево-серцева недостатність, пневмонія. Всі пацієнти не були вакциновані проти грипу.

Станом на 12 лютого 2020 року в області зареєстровано п’ять летальних випадків, усі хворі не щеплені проти грипу та мали супутні стани, які відносили до груп ризику щодо грипу.

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Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ