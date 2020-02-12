Україна визначила медзаклади для хворих на коронавірус

Потенційних хворих на новий тип коронавірусу прийматимуть у спеціально визначених для цього медичних закладах.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зазначені медичні заклади вже визначено.

– Всі системи цивільного захисту переведені в режим підвищеної готовності, включаючи і медичну підсистему. Це означає, що ми визначили госпітальні бази, які прийматимуть в заклад потенційного хворого на коронавірус, – сказав Ляшко.

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Він додав, що через розповсюдження коронавірусу Covid-2019 в аеропортах посилено бригади медпунктів.

Зокрема, в аеропорту Бориспіль працюють дві бригади екстреної медичної допомоги, які відвозитимуть потенційних хворих до медичної бази. Це має запобігти розповсюдженню захворювання Україною.

Крім того, у МОЗ затверджують нову методику для забезпечення засобів індивідуального захисту.

До слова, вчені почали тестувати на мишах нещодавно розроблену вакцину проти коронавірусу Covid-2019.