Відмовилися служити в армії РФ: у Криму засудили 29 українців

Російські суди винесли вже 29 вироків щодо кримчан, які відмовилися служити у збройних силах РФ.

– Сьогодні вже 29 вироків щодо наших громадян, які тікали і не хотіли служити у збройних силах країни-агресора. Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць позбавлення волі будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми повинні також дбати і про їхні права, – повідомила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

Читайте: Ідея не моя: Арахамія пояснив свої слова про воду в Крим

Вона додала, що в червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗС РФ, під час якого були призвані щонайменше 3 300 чоловіків.

Раніше Факти ICTV писали, що міністерство ветеранів ініціює введення санкцій проти силовиків, які влаштовували суди лише над українськими громадянами в Криму та незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.