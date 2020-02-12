Як коронавірус вплине на Україну – 2 сценарії

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що ситуація з китайським коронавірусом може мати, як позитивні, так і негативні наслідки.

Перший сценарій впливу

Вплив на економіку може виявитися мінімальним і не викличе значних змін у структурі фінансів, виробництва і споживання.

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Другий сценарій впливу

Може включати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, за рахунок ліквідації дешевого китайського імпорту за певними категоріями високотехнологічної продукції, їх місце займатимуть більш цінні товари.

– В цілому зменшення пропозиції на світових ринках призводитиме до певного зростання цін. Крім того, очевидно, будуть існувати можливості для збільшення обсягів українського експорту продовольства і сировини, – йдеться в повідомленні.

У 2019 році на 32,5% був збільшений товарообіг між Україною і Китаєм і склав $11,6 млрд.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що глава ВООЗ назвав розповсюдження коронавірусу лише верхівкою айсбергу загальної проблеми.