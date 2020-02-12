Затримка евакуації українців з Уханя пов’язана з мінімізацією ризиків – Гончарук

Він зазначив, що є тонкощі з тим, як поводиться ця інфекція.

Водночас Україна використовує досвід організації евакуації в інших країнах.

– Як тільки ми будемо на 100% впевнені, що евакуація не створить ризику проникнення цієї інфекції на територію України і поширення її тут, ми миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії, – сказав він.

Читайте: Перевіряють вентиляції та каналізації: як готуються зустрічати евакуйованих з Китаю

– Це питання днів. У нас літак готовий, кілька об’єктів визначені, на які потенційно може бути проведена евакуація, – пояснив Гончарук.

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки українців вивезуть з Уханя і куди їх можуть помістити на карантин.