Затримка евакуації українців з Уханя пов’язана з мінімізацією ризиків – Гончарук

Затримка евакуації українців з Уханя пов’язана з мінімізацією ризиків до нуля, це питання днів.
Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
– Ми продовжуємо шукати можливість, щоб провести евакуацію, таким чином, щоб не створювати додаткових ризиків для місцевого населення (в Україні, – Ред.). Це головне завдання, – сказав він на засіданні Кабміну в середу.
Він зазначив, що є тонкощі з тим, як поводиться ця інфекція.
Водночас Україна використовує досвід організації евакуації в інших країнах.
– Як тільки ми будемо на 100% впевнені, що евакуація не створить ризику проникнення цієї інфекції на територію України і поширення її тут, ми миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії, – сказав він.
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– Це питання днів. У нас літак готовий, кілька об’єктів визначені, на які потенційно може бути проведена евакуація, – пояснив Гончарук.
Раніше Факти ICTV розповідали, скільки українців вивезуть з Уханя і куди їх можуть помістити на карантин.