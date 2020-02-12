Жодного втручання в державні процеси не буде – Єрмак

Робота Офісу президента проходитиме без жодних внутрішніх інтриг.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що докладатиме для цього максимум зусиль.

– Я робитиму все необхідне для того, щоб в Офісі президента головним принципом була комфортна атмосфера і професійна робота однодумців, які поважають один одного. Я зроблю все, щоб жодного телефонного права, втручань у державні процеси та інтриг не було. Все буде прозоро і чесно, – сказав Єрмак.

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Він додав, що головними спікерами Офісу президента мають стати справи і результати, тому саме на них сконцентрують його роботу.

Особливу увагу Офіс президента приділятиме виконанню всіх обіцянок та принципів, які президент декларував під час своєї передвиборної кампанії.

До слова, Андрій Єрмак заявив, що припинення війни на Донбасі і надалі буде пріоритетом Офісу президента та глави держави.