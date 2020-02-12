Зустріч Зеленського з Путіним поки не планується – Єрмак

Новий очільник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу після свого призначення сказав, що питання зустрічі з Володимиром Путіним буде вирішувати президент України Володимир Зеленський.

– Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним. Це рішення буде ухвалювати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком щодо отримання дійсних результатів від переговорів в нормандському форматі, ми не виключаємо цього.

Але поки що ніяких домовеностей, ніяких розговорів на цю тему не було, – заяявив Андрій Єрмак.