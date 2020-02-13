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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гончарук: Україна в лютому виставить на аукціони 12 нафтогазових ділянок

До підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр в Україні, а також запущено Інвестиційний атлас надрокористувача, на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі.

У лютому вже стартують 12 аукціонів щодо ділянок через електронні торги.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук і підкреслив, що “Україна продає не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами”.

Збільшення власного видобутку газу дозволить зменшити платіжки на опалення для українців, впевнений прем’єр.

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За його словами, Кабмін розробив комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку.

– На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони, – повідомив керівник уряду.

Фото: Dreamstime

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