На Житомирщині чоловік розбещував 6-річну доньку-близнючку
На Житомирщині взяли під варту батька двох малолітніх дітей, якого підозрюють у їхньому розбещенні.
– За результатом розгляду клопотання, 12.02.2020 ухвалою районного суду особі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення грошової застави, – зазначають у Коростишивській прокуратурі.
За версією слідства, місцевий житель, 1982 року народження, батько-одинак, вчиняв розпусні дії щодо своєї рідної доньки, 2014 року народження.
– Дітей відібрано та передано бабусі, вирішується питання щодо встановлення над ними опіки, – додали у прокуратурі.