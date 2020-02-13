На Житомирщині чоловік розбещував 6-річну доньку-близнючку

На Житомирщині взяли під варту батька двох малолітніх дітей, якого підозрюють у їхньому розбещенні.

– За результатом розгляду клопотання, 12.02.2020 ухвалою районного суду особі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення грошової застави, – зазначають у Коростишивській прокуратурі.

За версією слідства, місцевий житель, 1982 року народження, батько-одинак, вчиняв розпусні дії щодо своєї рідної доньки, 2014 року народження.

– Дітей відібрано та передано бабусі, вирішується питання щодо встановлення над ними опіки, – додали у прокуратурі.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину за фактом розбещенням малолітніх, вчинене членами сім’ї чи близькими родичами.

Раніше у Херсонській області чоловік розбещував дев’ятирічну дівчинку, змушуючи її знімати порно.

Джерело: Прокуратура Житомирської області