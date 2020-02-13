PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк на 13 лютого підвищив курс долара

Національний банк України підвищив курс долара на 7 копійок. Станом на 13 лютого, курс долара становить 24,49 грн за $1.

До слова, попередній курс долара станом на 12 лютого був зафіксований на рівні 24,42 грн.

Також регулятор підвищив курс євро. Валюта здорожчала на 10 копійок і зупинилася на рівні 26,72 грн за €1.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Курс валют від НБУ на 13 лютого:

  • $1 – 24,49 грн;
  • €1 – 26,72 грн;
  • 1 польський злотий – 6,28 грн;
  • 10 російських рублів – 3,88 грн.

Раніше Факти ICTV писали, яким буде курс долара у лютому.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка