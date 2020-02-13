Навіть без коронавірусу: громадянина Китаю помістили на карантин в Ужгороді

В Ужгороді громадянин Китаю добровільно звернувся до обласної інфекційної лікарні міста і його помістили на 14-денний карантин.

Таке рішення було ухвалено попри те, що у нього не знайшли ознак захворювання на новий тип коронавірусу.

Директор обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк під час брифінгу заявив, що громадянин Китаю навіть не потребував додаткових аналізів після первинного обстеження.

– Він знаходиться у боксі на карантині, попередньо — на термін в 14 днів. Якщо ВООЗ найближчими днями затвердить 24-денний карантин, то карантин для цього громадянина в обласній інфекційній лікарні продовжать, – сказав Поляк.

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Він також закликав жителів Закарпаття, які нещодавно були в Китаї, пройти обстеження.

Наразі лікарня оснащена сімома боксами для карантину та лікування.

До слова, під час прес-конференції Державного комітету охорони здоров’я КНР повідомили, що коронавірус найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом.