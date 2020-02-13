PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Навіть без коронавірусу: громадянина Китаю помістили на карантин в Ужгороді

В Ужгороді громадянин Китаю добровільно звернувся до обласної інфекційної лікарні міста і його помістили на 14-денний карантин.

Таке рішення було ухвалено попри те, що у нього не знайшли ознак захворювання на новий тип коронавірусу.

Директор обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк під час брифінгу заявив, що громадянин Китаю навіть не потребував додаткових аналізів після первинного обстеження.

– Він знаходиться у боксі на карантині, попередньо — на термін в 14 днів. Якщо ВООЗ найближчими днями затвердить 24-денний карантин, то карантин для цього громадянина в обласній інфекційній лікарні продовжать, – сказав Поляк.

Читайте: Збитки Китаю від коронавірусу відчують інші країни – МВФ

Він також закликав жителів Закарпаття, які нещодавно були в Китаї, пройти обстеження.

Наразі лікарня оснащена сімома боксами для карантину та лікування.

До слова, під час прес-конференції Державного комітету охорони здоров’я КНР повідомили, що коронавірус найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка