Погода в Україні на сьогодні, 13 лютого 2020

В Україні 13 лютого буде пасмурна погода, очікується зниження температури.

Температура повітря на заході країни становитиме +2-5° вдень і до -2° вночі.

У центральних областях температура вдень +2-4°, а вночі очікується зниження до -3°. На півночі країни передбачаються опади у Сумській та Чернігівській областях, температура вдень 0-2° і 0-2° вночі.

На сході країни температура вдень коливатиметься від -1° до +1°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°. Очікується сніг у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

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У південних областях стовпчики вдень показуватимуть +6-8°, вночі опустяться до -3°.

У Києві 13 лютого очікується +2-4° вдень і до -2° вночі.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на 2020 рік.