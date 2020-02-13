День святого Валентина відзначається і в католицьких, і в православних традиціях, проте дати свят різні.

Католики вшановують пам’ять Валентина 14 лютого, а православні – 12 серпня.

Також у ПЦУ розповіли, що деякі легенди про святого Валентина лише гарні історії, які не мають ніякого відношення до правди.

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Православна церква вшановує кілька святих на ім’я Валентин. Ймовірно, що святий, який згадується у масовій культурі 14 лютого, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський).

– Ми, у ПЦУ, закликаємо присвячувати правдивому коханню кожен день, виявляючи його до ближніх у своїх благих справах, замість того, аби дарувати символічні матеріальні подарунки один раз на рік – підкреслили у ПЦУ.

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