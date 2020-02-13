В Одесу йде судно з Китаю – екіпаж хворів, лікарі в підвищеній готовності

В одесский порт зайде трьохсотметровий контейнеровоз CMA CGM URAL з Китаю. Коли судно перебувало в одному з портів Шрі-Ланки, з’ясувалося, що шість членів команди мають високу температуру.

Однак 29 січня в компанії CMA CGM заявили, що екіпаж здоровий.

– Ми знаходимося в постійному контакті з командою CMA CGM URAL. Всі необхідні заходи для забезпечення належного медичного спостереження були прийняті. Міжнародний радіомедичний центр (CIRM Roma) підтвердив, що весь екіпаж здоровий, – зазначили в компанії CMA CGM.

Після цього судно відвідувало порти в Єгипті, Лівії, Туреччині та Румунії.

13 лютого судно стане на 42-й причал порту.

Одеська санітарно-карантинна служба одеського порту приведена в підвищену готовність.

За шість годин до швартування капітан контейнеровоза повинен надіслати санітарний бюлетень, який би підтверджував, що команда здорова.

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Крім того, ще, коли судно буде перебувати в морі, на його борт підніметься одеський лоцман, який після оцінки ситуації дасть наказ, як діяти далі.

Після швартування проведуть повний медогляд всього екіпажу, а в разі виявлення хворого на коронавірус його відправлять у судновій ізолятор з подальшою госпіталізацією в береговий госпіталь.

Судно ж відправлять на карантин.

Раніше Факти ICTV писали, що після низького падіння економічної активності через спалах коронавірусу прийде швидке відновлення. Тому світова економіка не надто постраждає.