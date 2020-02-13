В основні держоргани тепер можна не приносити паперові квитанції

Всі основні державні органи підключено до сервісу check.gov.ua.
Список підключених держорганів:
- Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).
- Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).
- РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).
- ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).
- Послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).
Це означає, що українцям більше не потрібно гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату.
– Можна просто сплачувати послуги через інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) і дати номер квитанції працівнику державної установи, – наголосив Дубілет.
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Працівники цих державних установ отримали службові інструкції. Але якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, телефонуйте на гарячу лінію 1545.
– Зараз до сервісу Check приєднано вже три банки, в стадії підключення — ще 10 установ, – розповів міністр Кабінету міністрів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує запровадити для українців можливість голосувати на виборах за допомогою смартфона та інтернету.