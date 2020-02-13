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Факти / Україна / Політика

Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, долучивши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Відповідно склад відомства покинув екс-глава ОП Андрій Богдан.

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Як повідомлялося, Зеленський зізнався, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати. За його словами, в результаті конфліктів Офіс президента неминуче втрачає професіоналів.

Тому Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана 11 лютого з посади голови Офісу президента та призначив на його місце Андрія Єрмака.

Джерело: Офіс президента

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