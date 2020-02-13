Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, долучивши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Відповідно склад відомства покинув екс-глава ОП Андрій Богдан.

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Як повідомлялося, Зеленський зізнався, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати. За його словами, в результаті конфліктів Офіс президента неминуче втрачає професіоналів.

Тому Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана 11 лютого з посади голови Офісу президента та призначив на його місце Андрія Єрмака.