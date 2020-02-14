День святого Валентина: топ-5 найбажаніших подарунків українців

Згідно з опитуванням компанії Gradus, подарувати щось на День святого Валентина збираються 79% українців, а 81% опитаних чекають подарунка на свято.

Найбільше на свято українці чекають освідчення в коханні. Однак найбільше дарувати збираються смачну їжу або вино.

Також українці чекають на такі подарунки, як:

романтична вечеря у ресторані;

Валентинка;

квіти;

квитки на відпочинок.

Багато хто хоче отримати в подарунок гаджети, книги, а також спа і косметологію, однак мало хто збирається їх дарувати.

Також як подарунок близько 14,8% опитаних хочуть отримати романтичну подорож, проте подарують її тільки 0,5% українців.

Читайте: 5 фільмів про кохання до Дня святого Валентина

60% українців позитивно ставляться до Дня святого Валентина, а близько третини опитаних збираються відзначати свято.

Люди у віці 18-34 років більш позитивно ставляться до свята (68%) ніж респонденти віком 45-60 років (53%). Найкраще сприймають День святого Валентина на Півночі України, найгірше – на Сході.

76% українців вважають, що в Україні є своя традиція святкування Дня всіх закоханих.

Опитування провела компанія Gradus методом самостійного заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus. Вона репрезентативна щодо людей у ​​віці 18-60 років, які проживають в містах з населенням від 50 тис. жителів і більше.

Онлайн-панель репрезентативна за статтю, віком, регіоном, типом населеного пункту, освітою.

Опитування проводили 14 лютого 2020 року. У ньому взяли участь 700 респондентів у віці від 18 до 60 років.

Якщо ти хочеш, щоб і твоя думка була врахована, встановлюй мобільний додаток Gradus, бери участь в опитуваннях на суспільно-важливі теми.

До слова, відомий вуличний художник Бенксі намалював графіті до Дня святого Валентина.