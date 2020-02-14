Газ для автомобіля: у чому головна небезпека

Газ для авто – справжня панацея у світлі шалених цін на бензин, адже це майже у двічі дешевше. Але газ легко може стати смертельною зброєю, якщо обладнання встановлюватиме непрофесіонал.

Аби зекономити, автовласники погоджуються встановлювати газобалонне обладнання, яке вже було у використанні, чи на сумнівних станціях техобслуговування. І зазвичай, не думають про проблеми, які можуть статися у майбутньому.

Найменша помилка може нести серйозну небезпеку: маленький хомутик чи тоненька трубка – з такими речами не жартують, коли йдеться про газ.

– Дуже часто ставили неякісну магістраль, неякісні редуктори, шланги, у яких проходить газ. З часом вони починають, особливо влітку, сильно проявляти запах з-під капота, – розповідає працівник станції техобслуговування Сергій.

Фахові майстри стверджують, що майже кожне друге авто з газовою системою має проблеми. А це загроза для всіх: водія, пасажирів і навіть пішоходів, які фатальної миті можуть проходити повз небезпечне авто.

Проблема в тому, що в Україні Акти технічної експертизи видавали ті, хто й монтував газові системи.

– Наразі це робить незалежна людина, причому незалежний експерт органу сертифікації. Це відбувається або у випробувальній лабораторії або ж на території СТО. Всі повинні бути переконані, що стоїть безпечне обладнання і ця установка відповідає технічним вимогам, – зазначає керівник асоціації безпеки експлуатації транспорту Дмитро Гончарук.

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На всій території України вже діють з пів тисячі спеціальних лабораторій і сертифікованих спеціалістів. Олександр один із них. Працює за інструкцією і знає про безпеку все до дрібниць. Сертифікований експерт відрізняється від підпільних майстрів тим, що використовує сучасні гаджети.

– Цей прилад визначає витік газу. Якщо ми в нього запустимо газ – починає дуже швидко пікати і сигналити. Все. Ось так відбувається, – розповідає експерт із сертифікації газобалонного обладнання на авто Олександр.

Далеко не всім машинам вдається пройти в Олександра сертифікацію. Водіям часто ставлять балони, які вже були у використанні не один рік, а люди навіть не здогадуються.

Проблеми з газовим обладнанням знайомі й багатьом водіям. Не раз самі мали претензії до майстрів. Тому погоджуються, що їх треба контролювати. І заїхати для цього один раз на огляд не важко.

– По-перше – це безпека водія, родини, яку він перевозе. І взагалі це безпека для всіх учасників дорожнього руху. Якщо моя машина зламається чи вибухне – це приведе до небажаних наслідків, – зазначає водій Олександр.

Система контролю вже запрацювала з 2020-го і торкнуться тих автовласників, які щойно встановили газове обладнання.

Але добровільно перевірити свою машину на безпечність може кожен, якщо заїде на огляд до сертифікованого експерта. Адреси є на сайті міністерства інфраструктури або можна дізнатися у сервісних центрах поліції.

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