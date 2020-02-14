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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют на 14 лютого: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України зміцнив курс гривні на 3 копійки. Станом на 14 лютого, курс долара становить 24,47 грн за $1.

Попередній курс долара станом на 13 лютого був зафіксований на рівні 24,50 грн.

Також регулятор підвищив курс євро. Валюта подешевшала на 14 копійок і зупинилася на рівні 26,58 грн за €1.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Курс валют від НБУ на 14 лютого:

  • $1 – 24,47 грн;
  • €1 – 26,58 грн;
  • 1 польський злотий-6,28 грн;
  • 10 російських рублів – 3,85 грн.

Раніше повідомлялося, що зростання ВВП України в 2019 році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%, В той же час змінилися драйвери цього зростання. Високий внутрішній попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та ряді галузей сфері послуг.

Джерело: НБУ

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