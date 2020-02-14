На Донбас через пункти пропуску РФ потрапили понад 340 військових – ОБСЄ

Через російські пункти пропуску Гуково і Донецьк від 17 вересня 2019 року до 28 січня 2020 на окуповану територію Донбасу пройшла 341 людина у військовій формі Російської Федерації.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Також спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 29 автомобілів швидкої допомоги та вісім авто ритуальних служб, зокрема авто з російськими номерними знаками та табличкою Груз-200, які перетинали неконтрольовану урядом України ділянку кордону в обох напрямках.

Крім того, за цей період на Донбас надійшли 12 так званих гуманітарних конвоїв, направлених Росією.

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Роман Цимбалюк зазначив, що висновки спостерігачів на двох російських пунктах пропуску свідчать про військове вторгнення Росії в Україну.

Він також додав, що РФ забороняє представникам ОБСЄ на пунктах пропуску Гуково і Донецьк використовувати будь-які інструменти спостереження і рекомендує не говорити з людьми, які перетинають українсько-російський кордон.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала посилити СММ ОБСЄ на Донбасі.