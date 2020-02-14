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Факти / Україна

Ryanair зробив знижки пасажирам скасованих рейсів Wizz Air з Одеси

Для пасажирів Wizz Air, чиї рейси з Одеси скасували до червня 2020 року, лоукостер Ryanair зробив спеціальні знижки.

На рейси до Будапешта, Катовіце, Гданська, Вроцлава або Берліна авіаквитки з Одеси можна придбати за ціною від €19,99 до €27,99.

Така ж пропозиція діє на маршрутах Лондон (Станстед) – Прага і Лондон (Станстед) – Осло (Торп). Перельоти за цими напрямками Wizz Air закриє з травня 2020 року.

Читайте: Ручна поклажа Ryanair: що можна брати на борт і розміри багажу

До слова, Wizz Air до 5 червня 2020 року скасував рейси з Одеси через ремонт злітно-посадкової смуги в аеропорту.

Раніше стало відомо, що Ryanair запускає новий рейс з України до Польщі.

Джерело: Ryanair

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