Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою лікарку Юлію Кузьменко, підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Колегія суддів Київського апеляційного суду не задовольнила клопотання адвокатів і залишила в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, згідно з якою Кузьменко перебуватиме під вартою до 3 квітня. Ухвала оскарженню не підлягає.
Як заявив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, 3 березня, після того, як спливе місячний термін перебування Кузьменко під вартою, він звертатиметься до Печерського райсуду з клопотанням про зміну для Кузьменко запобіжного заходу.
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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства Павла Шеремета підозрюють п`ятьох осіб: Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь. Також у справі фігурує подружжя добровольців Інна та Владислав Грищенків, яке проходить підозрюваними у справі про замах на вбивство бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.
Як повідомлялося, суд залишив підозрюваних Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка за ґратами до 3 і 4 квітня відповідно.