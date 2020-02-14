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Факти / Україна

Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою лікарку Юлію Кузьменко, підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Колегія суддів Київського апеляційного суду не задовольнила клопотання адвокатів і залишила в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, згідно з якою Кузьменко перебуватиме під вартою до 3 квітня. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як заявив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, 3 березня, після того, як спливе місячний термін перебування Кузьменко під вартою, він звертатиметься до Печерського райсуду з клопотанням про зміну для Кузьменко запобіжного заходу.

Читайте: Рябошапка про запобіжний захід Кузьменко і Антоненку: Доказів ще мало, але є ризики

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства Павла Шеремета підозрюють п`ятьох осіб: Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь. Також у справі фігурує подружжя добровольців Інна та Владислав Грищенків, яке проходить підозрюваними у справі про замах на вбивство бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.

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