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Факти / Україна

Тимошенко зламала мікрофон Разумкова: у скільки обійшовся ремонт і хто оплатив

Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко зламала мікрофон Дмитра Разумкова у Верховній Раді під час обговорення законопроекту про ринок землі.

У мікрофонному пульті AKG зламалася капсуль на гнучкій ніжці, що зробило апарат не придатним до подальшого використання.

Ремонт мікрофона спікера парламенту обійшовся в 11,5 тис. грн.

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За чиї гроші був відремонтований мікрофон, невідомо.

Нагадаємо, інцидент з мікрофоном стався 6 лютого. Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, коли блокувала президію Верховної Ради 6 лютого. Лідер Батьківщини поранила палець, коли ламала пристрій.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вже заявив, що лідер Батьківщини оплачуватиме ремонт зі своєї кишені.

Фото: Ганна Стешенко

Джерело: УНН

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