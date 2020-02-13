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Факти / Україна

У Дніпрі дівчина на джипі влетіла в потяг

На вулиці Яхненківскій у Дніпрі дівчина на позашляховику влетіла в рухомий потяг.

За попередньою інформацією, дівчина на Тойоті здійснювала обгін вантажного автомобіля, що стояв на заборонний сигнал, і не помітила склад, який рухався в цьому місці.

У результаті зіткнення машина отримала пошкодження. Через аварію рух вулицею було тимчасово перекрито.

Читайте: Масштабна ДТП у Харкові: зіткнулися вісім машин

Дівчина не постраждала і змогла покинути місце події.

Нагадаємо, на Київщині водій у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП і заснув за кермом.

Джерело: Дніпро оперативний 

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